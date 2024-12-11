Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Konak ilçesi Şehitlik Koruluğu'nda, olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Fehim Can Erdoğan ve A.Ö., araç ile parka geldi. İddiaya göre A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle araç içerisinde tartıştığı Erdoğan'ı bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli A.Ö. gözaltına alınırken, Erdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, Erdoğan'ın yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.