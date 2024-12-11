Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Konak ilçesi Şehitlik Koruluğu'nda, olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Fehim Can Erdoğan ve A.Ö., araç ile parka geldi. İddiaya göre A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle araç içerisinde tartıştığı Erdoğan'ı bıçakladı.