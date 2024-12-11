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Giriş Tarihi: 11.12.2024 23:20 Son Güncelleme: 12.12.2024 00:02

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmir’in Konak ilçesinde 24 yaşındaki A.Ö. aracın içinde tartıştığı arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı (23) bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli A.Ö. olaydan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Konak ilçesi Şehitlik Koruluğu'nda, olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Fehim Can Erdoğan ve A.Ö., araç ile parka geldi. İddiaya göre A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle araç içerisinde tartıştığı Erdoğan'ı bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli A.Ö. gözaltına alınırken, Erdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, Erdoğan'ın yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erdoğan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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