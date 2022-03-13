Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cani arkadaş tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.3.2022 17:08 Son Güncelleme: 13.3.2022 18:04

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cani arkadaş tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cani arkadaş tutuklandı

Denizli’de arabayla boş bir araziye gelen genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polise mağdur rolü yaparak suçu gizlemeye çalışan zanlı emniyetteki ifadesinde, “Bana küfür etti. Sonra tartışmaya başladık. Tartışmada bıçakladım.” diyerek itirafçı oldu. Cani arkadaş çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, dün Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Emre Çoşgun ve arkadaşı Onur Ş. bir otomobille boş araziye gelerek araç içerisinde tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Onur Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Emre Çoşgun'u göğsünün 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından Onur Ş. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası Çoşgun'u ambulansla Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Emre Çoşgun

MAĞDUR ROLÜ YAPTI FAKAT POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Arkadaşı Çoşgun'u bıçaklayarak ağır yaralayan Onur Ş. olay yerine gelen polislere verdiği çelişkili ifade sonrası gözaltına alındı. Verdiği ifadede mağdur rolüne bürünen Onur Ş. arkadaşı ve kendisini yaraladıktan sonra kaçan bir başkası olduğunu iddia etmesi üzerine polislerin üçüncü kişi eşkâli istediğinde verememesinden ekipler şüphelendi. Olay yeri ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarında ve araçta yaptığı incelmelerinde Emre Çoşgun'u 3 yerinden bıçaklayan kişinin Onur Ş. olduğu ve üçüncü kişinin olmadığı belirlendi.

MAĞDUR ROLÜ YAPAN CANİ ARKADAŞ TUTUKLANDI

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, polis ekiplerine de mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin emniyetteki ifadesinde ise ortaya çıktı. Mağdur rolü yapan zanlı ifadesinde "Bana küfür etti. Sonra tartışmaya başladık. Tartışmada bıçakladım." diyerek itirafçı oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Onur Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası bomba iddia! "Nwakaeme ve Uğurcan'a çıkan kartların sebebi..."
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Son dakika: Mario Lemina'dan çok konuşulan Fatih Terim itirafı! "25 yaşında Türkiye'ye geldiğinizde..."
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Son dakika: Dünya devleri, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Abramovich'in elinden alınan Chelsea'nin yıldızlarını istiyor
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Son dakika: İstanbul'da kar yağdı İBB yine sınıfta kaldı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cani arkadaş tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA