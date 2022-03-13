Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren cani arkadaş tutuklandı

Olay, dün Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Emre Çoşgun ve arkadaşı Onur Ş. bir otomobille boş araziye gelerek araç içerisinde tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Onur Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Emre Çoşgun'u göğsünün 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından Onur Ş. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası Çoşgun'u ambulansla Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Emre Çoşgun

MAĞDUR ROLÜ YAPTI FAKAT POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Arkadaşı Çoşgun'u bıçaklayarak ağır yaralayan Onur Ş. olay yerine gelen polislere verdiği çelişkili ifade sonrası gözaltına alındı. Verdiği ifadede mağdur rolüne bürünen Onur Ş. arkadaşı ve kendisini yaraladıktan sonra kaçan bir başkası olduğunu iddia etmesi üzerine polislerin üçüncü kişi eşkâli istediğinde verememesinden ekipler şüphelendi. Olay yeri ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarında ve araçta yaptığı incelmelerinde Emre Çoşgun'u 3 yerinden bıçaklayan kişinin Onur Ş. olduğu ve üçüncü kişinin olmadığı belirlendi.

MAĞDUR ROLÜ YAPAN CANİ ARKADAŞ TUTUKLANDI

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, polis ekiplerine de mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin emniyetteki ifadesinde ise ortaya çıktı. Mağdur rolü yapan zanlı ifadesinde "Bana küfür etti. Sonra tartışmaya başladık. Tartışmada bıçakladım." diyerek itirafçı oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Onur Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.