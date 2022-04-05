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Giriş Tarihi: 5.4.2022 00:33

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

DHA
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Necati Bakırcı'yı (24) göğsünden bıçaklayarak öldüren Emre Saraç'ın emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necati Bakırcı ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S. arasında sokakta tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., üzerinde bulunan bıçakla Bakırcı'ya saldırdı. Bakırcı göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Bakırcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Bakırcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Bakırcı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi E.S.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan E.S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Necati Bakırcı'yı (24) göğsünden bıçaklayarak öldüren Emre Saraç'ın emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
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