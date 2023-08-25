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Giriş Tarihi: 25.8.2023 14:09 Son Güncelleme: 25.8.2023 14:26

Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Kozanlı Mahallesi'ndeki bir rezidansta gece saatlerinde M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar (45) arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Patlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Patlar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.

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Tartıştığı arkadaşını öldürdü
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