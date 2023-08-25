Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Kozanlı Mahallesi'ndeki bir rezidansta gece saatlerinde M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar (45) arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Patlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Patlar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.