TEKNOFEST roket şampiyonu GAÜN’e takım ruhu ödülü

Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 kapsamında; Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda, ROKETSAN ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışmaları kapsamında GAÜN öğrencileri geliştirdikleri roket ile rakiplerini geride bırakarak birinci olurken En İyi Takım Ruhu ödülüne de layık görüldü. GAÜN Çağdaş Roket Takımı ödüllerini Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek olan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.

Kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden GAÜN Çağdaş Roket Takım lideri Mehmet Sizer, "Bu zafer, ekibimizin yoğun emeği ve kararlılığı sayesinde geldi. Birlikte çalışmanın ve büyük hedeflere ulaşmanın ne kadar kuvvetli bir enerji yarattığını görmek beni heyecanlandırıyor. Bu başarı, sadece teknik becerilerimizin değil, aynı zamanda takım içi uyumumuzun ve azmimizin bir yansıması" dedi.