Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Afyonkarahisar kent merkezi Güvenevler Mahallesindeki AVM önünde meydana geldi. Kiraladıkları otomobille gezen S.A, (20), A.A, (20), E.K, (20) U.T. (21) ile A.A.Z. (17) alkol ve uyuşturucunun etkisiyle birbirleriyle şakalaşmaya başladı. Olayın küfür ve tartışmaya dönüşmesi üzerine araçtan inen U.T, eline geçirdiği pompalı tüfekle S.A'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.A, bir anda kanlar içerinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine (AFSÜ) kaldırılan S.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, U.T'yi Atatürk Caddesi üzerinde yanında bulunan pompalı tüfekle gözaltına aldı. Ekipler ayrıca, gençlerin kiraladığı otomobilde ve şüphelilerin üst aramasında yaptığı aramada 485 uyuşturucu hap ele geçirdi ve adli işlem yaptı.