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Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:49 Son Güncelleme: 14.10.2022 10:15

Tartıştığı avukatı sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

İzmir’de avukat Abdullah Emrah Koyuncu sokakta tartıştığı S.A. tarafından bıçaklandı. Polis şüpheli S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tartıştığı avukatı sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İzmir Barosu avukatı Abdullah Emrah Koyuncu, S.A. isimli bir kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, S.A. yanında bulunan bıçağı çıkararak Koyuncu'yu defalarca bıçakladı. Şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Tartıştığı avukatı sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı
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