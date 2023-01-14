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Giriş Tarihi: 14.1.2023 03:54

Tartıştığı babası ve kız kardeşini bıçakladı

Malatya’da bir şahıs tartıştığı babası ile kız kardeşini bıçakladı. Bıçak darbelerine maruz kalan baba sol, kızı ise sağ koluna aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Şüpheli şahıs suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı

İHA
Tartıştığı babası ve kız kardeşini bıçakladı

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sayfiye sokakta ailesiyle birlikte yaşayan B.G. ile oğlu M.G. arasında maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya diğer aile üyeleri de dahil olurken, M.G.'nin bıçak darbelerine maruz kalan baba sol, kızı M.G. ise sağ koluna aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

B.G. kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kızı M.G. ise daha sonra sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerin sevk edildiği olayda şüpheli M.G. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren baba kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Tartıştığı babası ve kız kardeşini bıçakladı
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