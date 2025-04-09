Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü; anne ise suç delilini gizlemekten gözaltında

Mersin'in Anamur ilçesi Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 19 yaşındaki M.Ç., tartıştığı babası 39 yaşındaki Mehmet Ali Ç.'yi tüfekle vurarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipler, Mehmet Ali Ç.'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet Ali Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, olayı gerçekleştirenin Mehmet Ali Ç.'nin oğlu M.Ç. olduğunu tespit etti. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra araç içerisinde babasıyla tartışan 19 yaşındaki M.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine babasını tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Cinayet şüphelisi M.Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı Kızılaliler Mahallesi'ndeki köy evinde yakalandı. Yapılan incelemelerde, cinayette kullanılan tüfeğin ise zanlının annesi A.Ç. tarafından köy evinin bahçesine atıldığı belirlendi. Polis ekipleri, suç aleti olan tüfeği ele geçirirken, anne A.Ç. suç delillerini gizlemekten, oğlu M.Ç. ise cinayet suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.Ç. ve annesi A.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.