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Giriş Tarihi: 22.3.2022 11:53 Son Güncelleme: 22.3.2022 11:58

Tartıştığı babasını tüfekle vurdu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Tartıştığı babasını tüfekle vurdu

Adana’da 17 yaşındaki M.M.A., çıkan tartışma sonrasında kendilerine silah çeken, babası Mustafa Alto’yu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. M.M.A. olaya karışan 2 kardeşi ve bir kuzeniyle birlikte tutuklandı.

Adana'da 45 yaşındaki Mustafa Alto'nun, çocuklarıyla aralarındaki sorunu çözmek için bir araya geldiği buluşmada kan döküldü. Alto, maddi anlaşmazlığa düştüğü çocuklarına çıkan tartışmada silah doğrulttu; 17 yaşındaki oğlu M.M.A. da babasına pompalı tüfekle karşılık verdi. Baba Alto hayatını kaybetti; M.M.A. ile birlikte 2 kardeşi ve olaya karışan bir kuzeni tutuklandı. Çocuk katil, "Babam, annemi sürekli rahatsız ediyordu. Sahip olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp, hakkımızı vermiyordu. Onu öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BULUŞTULAR

Olay, 17 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Mustafa Alto ile L.A. aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılıp, ayrı evlerde yaşamaya başladı. K.A. (23) ve K.A. (23) ile 17 yaşındaki kardeşleri M.A.A.'nın da babalarıyla maddi nedenlerden dolayı araları açıldı. Sorunu çözmek için olay günü kuzenleri E.Ö.'yü de yanlarına alan 3 kardeş, babaannelerinin evinde babaları Mustafa Alto ile buluştu.

BABASINI TÜFEKLE VURDU

Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa Alto, çocuklarına tabanca doğrultunca K.A. ve kardeşi M.A.A.'ya; "Ateş et" dedi. Bu arada M.A.A. yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartıp, babasını bacağından vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Alto, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak aşırı kan kaybeden Mustafa Alto, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



ANNEMİ RAHATSIZ EDİYORDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alto kardeşlerle kuzenleri E.Ö. ile birlikte gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan M.M.A., "Babam, annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp, hakkımızı vermiyordu. Onu öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

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Tartıştığı babasını tüfekle vurdu
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