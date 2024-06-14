Tartıştığı başkomiseri ezen şoföre 7 yıl hapis

Korkunç olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 9 Kasım 2022'de yaşandı. Evinden çıkan Başkomiser Erdem Sevinç, okulların da bulunduğu sokaktan hızla gelen minibüsün şoförünü uyardı. Buna kızan minibüs şoförü Orhan Öztürk, aracını Sevinç'in üzerine sürdü. Başkomiser ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra yakalanan Öztürk "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Yaklaşık 2.5 yıldır cezaevinde bulunan Öztürk'ün yargılandığı davada karar duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, Başkomiser Sevinç'i ezerek ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan Öztürk'e 7 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karar, Sevinç ailesini ve avukatlarını şoke etti. Sevinç'in avukatlarının karara itiraz edeceği öğrenildi.