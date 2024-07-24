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Giriş Tarihi: 25.7.2024

Tartıştığı cami imamını okla vurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tartıştığı cami imamını okla vurdu
Bağcılar'da bir kişi cami imamıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası camiden ayrılan Muhammed Fatih G. (38) okla geri döndü. Okla cami imamı Dursun Kuru'yu vuran şüpheli, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, omzundan yaralanan imam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Muhammed Fatih G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası saldırganın vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Tartıştığı cami imamını okla vurdu
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