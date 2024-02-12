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Giriş Tarihi: 12.2.2024 16:56 Son Güncelleme: 12.2.2024 17:05

Tartıştığı dünürünü vurdu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Tartıştığı dünürünü vurdu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ve dünür oldukları öğrenilen E.G. ile K.T. (58) arasında Elmalı köyünde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. tüfekle K.T'ye ateş etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. K.T, ambulansla sevk edildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Tartıştığı dünürünü vurdu
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