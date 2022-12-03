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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Tartıştığı eniştesini tüfekle bacağından vurdu

DHA
Tartıştığı eniştesini tüfekle bacağından vurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta dün sabah meydana gelen olayda, Halil A. (40) ile eniştesi Yusuf C.'nin (53) çocukları kavga etti. Kuzenlerin kavgasına babaları da dahil oldu. Eniştesiyle telefonda tartışan Halil A., evden av tüfeğini alıp, Yusuf C.'nin çalıştığı mobilya fabrikasına gitti. Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle ateş etti. Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C., yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Halil A. ise polis tarafından olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı.

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Tartıştığı eniştesini tüfekle bacağından vurdu
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