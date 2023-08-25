Tartıştığı erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen olayda Cansu Timur (29) ile erkek arkadaşı Zafer Tezcan (33) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Cansu Timur (29) eline geçirdiği bıçakla Zafer Tezcan'ı göğsünden yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık eipletinin yaptığı ilk müdehale sonrasında yaralı Zafer Tezcan (33) Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı Zafer Tezcan (33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cansu Timur'u gözaltına aldı.