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Giriş Tarihi: 25.8.2023 00:31 Son Güncelleme: 25.8.2023 01:07

Tartıştığı erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı

Nevşehir'de erkek arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren genç kız gözaltına alındı.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Tartıştığı erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen olayda Cansu Timur (29) ile erkek arkadaşı Zafer Tezcan (33) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Cansu Timur (29) eline geçirdiği bıçakla Zafer Tezcan'ı göğsünden yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık eipletinin yaptığı ilk müdehale sonrasında yaralı Zafer Tezcan (33) Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı Zafer Tezcan (33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cansu Timur'u gözaltına aldı.

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Tartıştığı erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı
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