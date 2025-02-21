Tartıştığı eşini başından vurdu

Suriye uyruklu Ruha Dabul (23), tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin (32) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin ile eşi Ruha Dabul'un evinden silah sesi duyan apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede kanlar içinde buldukları Ruha Dabul'u hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ruha Dabul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşini vurduktan sonra kaçan Muhammed El Hüseyin'i Suriye sınırına yakın bölgede yakaladı.