Tartıştığı eşini başından vurdu cesetle sokak sokak dolaştı

İstanbul Sultangazi'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan aracın arka koltuğunda başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Gözaltına alınan sürücü Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i öldürdüğü öğrenildi.Olay, Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çelik (51) ile Ayşe Çelik (46) arasında araçla seyir halindeyken boşanma meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada eline silahı alan Engin Çelik arka koltukta oturan eşinin başına ateş etti. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Çelik, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi. Şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada arka koltukta kadın cesedi olduğu görüldü. Cesedin Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Engin Çelik sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.İddiaya göre ikili önceki gün birlikte boşanma dilekçesi verdiler, dün ise bu nedenle aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Araç içerisinde 2 adet kovan ve 1 silah ele geçirildi.