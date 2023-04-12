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Giriş Tarihi: 12.4.2023 20:58 Son Güncelleme: 12.4.2023 21:32

Manisa'da vahşet! 3 çocuk annesi Serap Aydoğan tartıştığı eşi tarafından katledildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde öfkeli koca, 3 çocuğunun annesi olan tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da vahşet! 3 çocuk annesi Serap Aydoğan tartıştığı eşi tarafından katledildi

Olay, Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, MersindereMahallesi'nde yaşayan Alirıza Aydoğan (55) eşi Serap Aydoğan (46) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap Aydoğan'ı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serap Aydoğan, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Serap Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından Alirıza Aydoğan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan olay öncesi Serap Aydoğan'ın koruma tedbir kararının mevcut olmadığı öğrenildi.

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Manisa'da vahşet! 3 çocuk annesi Serap Aydoğan tartıştığı eşi tarafından katledildi
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