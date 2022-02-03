Tartıştığı eşini çekiçle öldürdü

Zonguldak'ta, eve alkollü gelen 58 yaşındaki Ahmet Ayçelebi, tartıştığı eşini başına çekiçle vurarak öldürdü. Olay, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Sabah saat 05.30'da evine alkollü gelen Ahmet Ayçelebi'nin eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışması kavgaya dönüştü. Çift bir süre sonra sakinleşince uyumak için odaya gitti. Ahmet Ayçelebi, iddiaya göre yeniden evden ayrılmak istedi. Bunun üzerine eşi Şahizer Ayçelebi aracın lastiklerini keserek gitmesine izin vermedi. Sinirlenen Ahmet Ayçelebi, eşinin başına çekiçle vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunu arayan Ahmet Ayçelebi, "Gel anneni öldürdüm" dedi. Eve gelen oğlu, annesinin öldüğünü görünce polise haber verdi. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.