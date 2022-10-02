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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde katletti

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde katletti
ISPARTA'DA Yadigar Işık (40), tartıştığı eşi Sezer Işık (38) tarafından tabancayla öldürdü. Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, eşine ateş etti. Sezer Işık olay kaçarken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yadigar Işık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Tartıştığı eşini çocuklarının önünde katletti
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