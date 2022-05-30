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Giriş Tarihi: 30.5.2022 08:58 Son Güncelleme: 30.5.2022 09:08

Tartıştığı eşini darp edip pencereden aşağı attı

ABBAS ÇAKAR
Tartıştığı eşini darp edip pencereden aşağı attı

Kocaeli Körfez İlçesinde yaşanan olayda, karı koca arasında çıkan tartışmada Yaşar Ö., iddialara göre tartıştığı eşini önce darp etti. Ardından pencereden aşağı attı.

Kocaeli Körfez İlçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesinde, önceki akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, Yaşar Ö. İle eşi Sevcan Ö. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayoı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yaşar Ö. iddialara göre darp ettiği eşini, daha sonra evinin salonunda bulunan pencereden aşağı açtı. Bağırışma sesleri ve sonrasında pencereden düşen kadını gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın Körfez Devlet Hastanesine sevk edilirken, olay yerinden kaçan eşinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

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Tartıştığı eşini darp edip pencereden aşağı attı
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