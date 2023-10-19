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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Tartıştığı eşini eşarpla boğdu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Tartıştığı eşini eşarpla boğdu
Ankara'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen 67 yaşındaki Ahmet Ayan, tartıştığı 39 yıllık eşi Münevver Ayan'ı (60) eşarpla boğarak öldürdü. İhbar üzerine Çankaya, Harbiye Mahallesi Nakış Sokak'taki bir eve gelen polis ekipleri, yatak odasında yerde yatan Münevver Ayan'ı cansız halde buldu. Boğazında eşarp, vücudunda darp izleri olduğu görülen Münevver Ayan'ı öldürdüğünü söyleyen Ahmet Ayan polislere teslim oldu. Yaklaşık 6 aydır psikolojik tedavi gören Ahmet Ayan'ın, son dönemde kullandığı ilaçları bıraktığı belirlendi. Ahmet Ayan'ın, kahvaltı yüzünden tartıştığı eşini boğarak öldürdüğü belirtildi.

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Tartıştığı eşini eşarpla boğdu
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