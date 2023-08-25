Tartıştığı eşini öldürüp kaçmıştı! Gözaltına alındı

Bayrampaşa'da önceki gün akşam evinde tartıştığı kocası tarafından 11 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 35 yaşındaki Meryem Çap'ın cenazesi dün son yolculuğuna uğurlandı. Meryem Çap'ın yakınları, yıllardır kocasından şiddet gördüğünü belirterek 1 buçuk yıl öncede uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Çap'ın yakınları, yıllardır kocasından şiddet gördüğünü belirterek, 1 buçuk yıl öncede uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Kardeşi Emre Arslan, ablasının sık sık şiddete maruz kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Ablam 18 yaşında kaçarak evlendi. Bir yıl sonra kocasının kendisini satırla kovaladığını ve darp edildiğinden bahsetti. Biz onu sahiplendik, boşanmak istediğini söyledi. Ancak kocasının ailesi bize baskı yaptı. Daha sonra kendisi isteğiyle boşanma davasının son celsesinde evden ayrıldı."

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

"Eşi uzaklaştırma cezası aldı. Sonrasında bize 2 ay önce yaz tatilinde kaburgasının kırıldığını beyan etti. Havuza düştüğünü söyledi ama çocuğu babasının annesini dövdüğünü söyledi. 11 yaşında bir çocuğun gözleri önünde 4-5 el ateş edildi. Çocuk polise, 'annemin başı kan, kolu kan, gövdesi kan' diye ifade verdi. Yetkililerin en kısa sürede şahsı yakalamasını talep ediyoruz."

O KOCA YAKALANDI

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şehmuz Çap, Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Şehmuz Çap işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.