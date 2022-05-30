Tartıştığı eşini pencereden attı

KOCAELİ Körfez İlçesinde yaşanan olayda, karı-koca arasında çıkan tartışmada Yaşar Ö., iddialara göre tartıştığı eşini önce darp etti, ardından pencereden aşağı attı. Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesinde, önceki akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, Yaşar Ö. ile eşi Sevcan Ö. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yaşar Ö. iddialara göre darp ettiği eşini, daha sonra evinin salonunda bulunan pencereden aşağı açtı. Çığlık sesleri ve sonrasında pencereden düşen kadını gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Yaşar Ö.'nün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.