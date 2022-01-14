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Giriş Tarihi: 14.1.2022 22:09

Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurdu

DHA
Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Gülcan S. (27), tartıştığı eşi Hasan S. (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kalçasına yaklaşık 20 saçmanın isabet ettiği genç kadın hastaneye kaldırılırken, Hasan S. ise olayın ardından kaçtı

Olay, saat 16.00 sıralarında Camiatik Mahallesi Yasakçı Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan S., bilinmeyen nedenle eşi Gülcan S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S., eşi Gülcan S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kalçasına yaklaşık 20 saçmanın isabet ettiği genç kadın kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gülcan S., sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülcan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis Hasan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurdu
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