Tartıştığı eşini silahla vurdu, olay yerinden kaçtı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 28 yaşındaki kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheli K.A.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.