Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Malatya'da tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.
Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdürrahim Nazin (53) ile eşi Aytan Nazin (51) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Abdürrahim Nazin tüfekle eşine ateş açtı. Karın bölgesinden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Abdürrahim Nazin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.