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Giriş Tarihi: 28.6.2023 20:21 Son Güncelleme: 28.6.2023 21:05

Tartıştığı eşinin akrabalarını otomobille ezdi

Ankara’da, Çağla Çam, şiddet gördüğü gerekçesiyle çocuklarını da alarak babasının evine sığındı. Eşinin eve geri dönmesi için kayınpederinin evine giden İbrahim Çam, yaşanan tartışma sonrası otomobiliyle eşinin dedesini ve kuzenini ezdi. Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan Feyzi Torun ve Mahi Aydos hayatını kaybetti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Tartıştığı eşinin akrabalarını otomobille ezdi

Olay, 23 Haziran'da Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Çağla Çam, eşi İbrahim Çam'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle babasının evine sığındı. Eşini eve geri dönmesi amacıyla kayınpederinin evine giden İbrahim Çam ile Çağla Çam arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmaya Çağla Çam'ın akrabaları müdahale etti. Aile fertlerine küfürler savuran İbrahim Çam, otomobilini eşinin akrabalarının üzerine sürdü ve yaşanan olayda Çağla Çam'ın dedesi ile kuzeni yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan dede Feyzi Torun(69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Çam ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından dün akşam Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanan Çam, gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen İbrahim Çam'ın sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, hayrını kaybeden Torun ve Aydos, toprağa verildi.

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Tartıştığı eşinin akrabalarını otomobille ezdi
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