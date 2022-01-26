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Giriş Tarihi: 26.1.2022 16:47 Son Güncelleme: 26.1.2022 17:00

Tartıştığı gelinini başından vurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tartıştığı gelinini başından vurdu

İstanbul'un Kartal ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldürdüğü öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 10.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başına ateş ederek öldürdü.



Olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü.

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Tartıştığı gelinini başından vurdu
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