Tartıştığı gelinini öldürdü

Ankara'da bir şahıs, tartıştığı gelinini tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 487. Sokak'ta dün sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Satılmış Demir (65) aynı evde yaşadığı gelini Derya Demir'i (42) aralarında çıkan tartışmada tabancayla başından ve sırtından vurarak öldürdü. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kayınpeder Satılmış Demir gözaltına alındı. Derya Demir'in emlakçı eşi Yusuf Demir'in (46) geçtiğimiz hafta ofisinde pompalı tüfekle kendini vurarak intihar ettiği ve Satılmış Demir'in 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.