Tartıştığı genci öldüren polise 10 yıl 10 ay hapis

İstanbul Fatih'te 6 Aralık 2022'de tartıştığı Poyraz Gelener'i silahla yaralayarak ölümüne neden olan polis memuru Fatih Arıkan'ın "haksız tahrik altında kasten öldürme'' suçundan yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Arıkan, Poyraz Gelenler'in ağabeyi müşteki Seyfullah Gelener ve taraf avukatları katıldı.

''BEN KENDİMİ KORUDUM''

Duruşmada savunma yapan Arıkan, yolda yürürken karşısında yanlarında köpeklerin olduğu gençleri gördüğünü ve köpekleri görünce paniğe kapıldığını söyledi. Arıkan, "Bu kişilerden birine omzum çarptı, sonra tartışmaya başladık. Poyraz bana yumruk attı. Kendimi köpeklerden korumak için ateş ettim. Şahsın yaralı olduğunu görünce ambulansı aradım. Sivil kıyafetliydim, ilk saldırı ölen şahıstan geldi. Ben kendimi korudum" dedi. Duruşmada söz alan Poyraz Gelener'in ağabeyi müşteki Seyfullah Gelener, "Bahsettiği köpeklerden biri eğitimli, diğeri de yavruydu. Bu kişi kardeşimi bilerek ve isteyerek öldürdü. Burada kasten öldürme vardır. Devletin memuru vatandaşını öldürmez" dedi.

''BAŞIMIZA GELİP TÜKÜRDÜ''

Olay esnasında orada bulunan ve yaralanan Basir Ahmad duruşmada tanık olarak dinlendi. Ahmad, olay günü köpekleri dolaştırdıklarını, sanığın kendisinin omzuna çarptığını ve tartışmanın başladığını belirterek ''Biz sahilden geliyorduk. Ben öndeydim diğer arkadaşlarım arkadan geliyordu. Omuz omuza geldik. özür diledim. Şerefsiz dediler. Arkamı bir döndüm kavga çıkmış. Polis olduklarını söylediler. Köpekler bağlıydı. Ateş etti. Rahmetli kucağımda yatıyordu. Başımıza gelip tükürdü. Bana 'Seni de öldüreceğim' dedi. Ben de 'Öldürebilirsen öldür' dedim. Normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Biz silahı gördük ve kaçtık. 7-8 el ateş etti'' diyerek ifadesini sonlandırdı.

ADLİ TIP RAPORU EKLENDİ

Olaya tanıklık eden Cumali Kandemir de tanık olarak dinlendi ve ifadesinde "Sanık bize bir şarjörü boşalttı. Köpeğe değil, direkt bize sıktı. Havaya falan ateş etmedi" dedi. Adli tıp raporu sonuçlarını okuyan mahkeme heyeti, maktulün vücuduna isabet iki merminin de tek başına ölümcül olduğunu ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, maktule isabet eden iki merminin de ölümcül olduğu, sanığın hedef gözeterek ateş ettiği, 7 adet boş kovan bulunduğu ve sanığın olay anında haksız tahrik koşullarına göre hareket ettiğini belirterek "haksız tahrik altından kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek, "Müvekkilimin kastı adam öldürme değildir. Biz de bir köpekle karşılaşınca yolumuzu değiştiriyoruz, müvekkilim o anda korku ve panik içindeydi. Meşru savunma koşullarının oluştuğu bir olaydaydı, bu nedenle haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Son sözü sorulan sanık, ''Olaydan dolayı üzgünüm'' dedi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.