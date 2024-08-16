Tartıştığı husumetlisini silahla başından vurdu

Silahlı saldırı olayı Kağıthane Hürriyet Mahallesinde bir sokakta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Plakasız motosikletle caddede dolaşan Ömer Faruk Yıldız(23), karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık(22) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk Yıldız, koşarak gelip tekme attıktan sonra silahıyla Yakup Işık'ın başına ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri başından yaralanan Yakup Işık'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANIP TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırgan Ömer Faruk Yıldız'ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen Yıldız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan Ömer Faruk Yıldız'ın (23), dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından, suç kaydı olduğu öğrenildi.