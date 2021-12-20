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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Tartıştığı kadını sokak ortasında kurşunladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Tartıştığı kadını sokak ortasında kurşunladı
Giresun'un Görele ilçesinde Yiğit T. (34) sokak ortasında tartıştığı iki çocuk annesi Hülya Alaca'yı (35) tabanca ile vurarak öldürdü. Yiğit T. ile Hülya Alaca arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca yere yığıldı. Yiğit T. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Alaca, yaşamını yitirdi. Alaca'nın bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilirken katil zanlısı Yiğit T. olayda kullandığı silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

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Tartıştığı kadını sokak ortasında kurşunladı
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