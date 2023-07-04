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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Tartıştığı kadının 11 yaşındaki oğlunu vurdu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tartıştığı kadının 11 yaşındaki oğlunu vurdu
ADANA'NIN Karataş ilçesinde meydana gelen olayda, Hüsnü Şahbaz (44) kendisine ait barakada kaldıkları gerekçesiyle tartıştığı Zeynep Kılınç (39) ve 3 çocuğuna silahla rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri Kılınç'ın 11 yaşındaki oğlu Aydın'ın boynuna isabet etti. Aydın Kılınç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Şahbaz'ın ifadesinde "Alkollüydüm, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Olayda oğlunu kaybeden Zeynep Kılınç ise "Oğlumu elimden alan o magandaya en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü.

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Tartıştığı kadının 11 yaşındaki oğlunu vurdu
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