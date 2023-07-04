Tartıştığı kadının 11 yaşındaki oğlunu vurdu

ADANA'NIN Karataş ilçesinde meydana gelen olayda, Hüsnü Şahbaz (44) kendisine ait barakada kaldıkları gerekçesiyle tartıştığı Zeynep Kılınç (39) ve 3 çocuğuna silahla rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri Kılınç'ın 11 yaşındaki oğlu Aydın'ın boynuna isabet etti. Aydın Kılınç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Şahbaz'ın ifadesinde "Alkollüydüm, olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Olayda oğlunu kaybeden Zeynep Kılınç ise "Oğlumu elimden alan o magandaya en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü.