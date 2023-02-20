Tartıştığı kişiler tarafından tüfekle bacaklarından vuruldu

Olay, saat 11.00 sıralarında Çepni Mahallesi Ömür 2'nci Sokak'ta meydana geldi. R.A. ve O.A., Samet B.'nin tek katlı evine gitti. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet B., tüfekle vuruldu. Saçmaların iki bacağı, diz kapağı ve kalçasına isabet ettiği Samet B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.