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Giriş Tarihi: 13.2.2022 19:18

Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla başından vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan V.Ç. (20) ile Z.P. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine V.Ç., yanında bulunan tabancasıyla Z.P.'yi başından vurdu. Ağır yaralanan Z.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli V.Ç.'nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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Tartıştığı kişiyi başından vurdu
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