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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:18 Son Güncelleme: 25.1.2022 12:37

Tartıştığı kişiyi öldürdü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Tartıştığı kişiyi öldürdü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan tartışma sonrası bir kişi silahla vuralarak öldürüldü.

Olay Çaylı Caddesinde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aralarında husumet doğan Gökhan Altuğ, S.S. adlı husumetlisini işyerinin yakınlarında bekledi. Sabah saatlerinde işyerine gelen S.S.'yi durduran Gökhan Altuğ ile S.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada S.S. belindeki silahı çekince Gökhan Altuğ kaçmaya başladı. Kaçamayacağını anlayıp cadde üzerinde bir esnafa sığınan Gökhan Altuğ'a S.S kurşun yağdırdı.


Gökhan Altuğ

Silah seslerinin yankılandığı Çaylı Caddesinde bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. S.S.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Altuğ, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Gökhan Altuğ'u öldüren S.S. daha sonra Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı kişiyi öldürdü
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