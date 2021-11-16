Tartıştığı kızını 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi 6182 sokak üzerinde bulunan Huzur Apartmanında oturan Basri Karakulak(63), akşam saatlerinde kızı Şahinder (40) ile tartışmaya başladı. Sebebi belirlenemeyen tartışmanın büyümesi üzerine baba Basri Karakulak, kızını karnından, göğsünden ve boynundan bıçakladı.

Kızını öldürdükten sonra 112'yi arayarak kendisini ihbar eden Basri karakulak, eve gelen polislere suç aleti bıçak ile birlikte teslim oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi ise 2 çocuk annesi Şahinder Karakulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Şahinder Karakulak'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Baba Basri Karakulak ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.