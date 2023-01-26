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Giriş Tarihi: 26.1.2023 09:12 Son Güncelleme: 26.1.2023 09:18

Tartıştığı kocası Gizem'i silah vurdu

İzmir’de yaşayan 28 yaşındaki Gizem A. (28) tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan talihsiz kadın tedaviye alındı. Polis, şüpheli K.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tartıştığı kocası Gizem’i silah vurdu

İzmir'in Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 290/3 sokakta saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, Gizem A. ile eşi K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından Gizem A., eşi tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gizem A., ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Tartıştığı kocası Gizem'i silah vurdu
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