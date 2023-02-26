Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Esenyurt'ta, tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan 42 yaşındaki 3 çocuk babası Yılmaz Y. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Necibe Y. (38) ve Yılmaz Y. çifti arasında dün tartışma çıktı. Kıskançlık nedeniyle başladığı öne sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Necibe Y., kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Necibe Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.