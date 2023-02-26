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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Esenyurt'ta, tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan 42 yaşındaki 3 çocuk babası Yılmaz Y. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Necibe Y. (38) ve Yılmaz Y. çifti arasında dün tartışma çıktı. Kıskançlık nedeniyle başladığı öne sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Necibe Y., kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Necibe Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
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