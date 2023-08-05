Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta Emine Aka (40), tartıştığı eşi Emrah Aka'yı (42) bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi 5'inci Köksal Sokak'ta bulunan bir sitenin 1'inci katında meydana geldi. Antik halı satışı işi yapan Emrah Aka ile eşi Emine Aka arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emine Aka, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ağır yaraladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Aka, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Emine Aka'yı gözaltına aldı. Emrah Aka'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA