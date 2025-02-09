Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde F.A. isimli kadın, tütün ürünleri satılan bir dükkânda iddiaya göre aldatma yüzünden tartıştığı kocası S.A.'yı (43) tabancayla vurarak öldürdü. Kadın olaydan sonra gözaltına alındı. Olay, önceki akşam Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkânda meydana geldi. F.A. iddiaya göre kendisini aldattığını öne sürdüğü kocası S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.