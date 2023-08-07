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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Tartıştığı nişanlısını öldürdü

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
MALATYA'NIN Battalgazi ilçesinde bir kadın tartıştığı nişanlısını öldürdü. Olay İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden kavga ettiği nişanlısı 44 yaşındaki Ulaş Kuruçay hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Asuman Bursa (43) evine gelen Kuruçay'la tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Asuman Bursa, nişanlısını bıçakla göğsünden yaraladı. Kendisi de elinden yaralanan kadın, yakındaki bir işyerine suç aletiyle birlikte sığınarak su isteyip nişanlısını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ulaş Kuruçay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra polisin gözaltına aldığı Asuman Bursa ile oğlu M.T.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tartıştığı nişanlısını öldürdü
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