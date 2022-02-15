Tartıştığı oğluna öldüren baba: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım

Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kara, jandarmadaki ifadesinde; oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını belirterek eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.