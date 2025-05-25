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Giriş Tarihi: 25.5.2025 16:28 Son Güncelleme: 25.5.2025 16:50

İstanbul'da baba tartıştığı oğlunu bacağından vurdu!

İstanbul Esenyurt’ta bir otelin önünde çıkan tartışmada baba, oğlunu bacağından silahla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli baba gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da baba tartıştığı oğlunu bacağından vurdu!

Olay, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konakladıkları otelin önünde baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul'da baba tartıştığı oğlunu bacağından vurdu!
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