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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp öldürdü

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp öldürdü
Çorum'da bir kişi tartışma sırasında bıçakladığı oğlunu öldürdü. Olay, dün İskilip ilçesinin Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M. Akdemir (56) ile oğlu Sefacan Akdemir (23) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M. Akdemir, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sefacan Akdemir, burada hayatırını kaybetti. Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba Akdemir için yakalama kararı çıkarıldı.

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Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp öldürdü
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