Tartıştığı oğlunu bisiklet üzerinde öldürdü

Adana'da güvenlik görevlisi Nurettin O., işyerinde tartıştığı oğlu Serhat O.'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, dün saat 17.00'de Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.'nun işyerine gitti. Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğini alarak elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'ya ateş açtı. Serhat O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. ise gözaltına alındı.