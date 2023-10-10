Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı oğlunu bisiklet üzerinde öldürdü
Giriş Tarihi: 11.10.2023

Tartıştığı oğlunu bisiklet üzerinde öldürdü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Tartıştığı oğlunu bisiklet üzerinde öldürdü
Adana'da güvenlik görevlisi Nurettin O., işyerinde tartıştığı oğlu Serhat O.'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, dün saat 17.00'de Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.'nun işyerine gitti. Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğini alarak elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'ya ateş açtı. Serhat O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. ise gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi
40 milyar dolarlık potansiyel
SON DAKİKA | AB'den Gazze açıklaması: İnsani durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım
Son dakika | Filistin diplomasisi: Başkan Erdoğan Putin ve Guterres ile görüştü
Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: “Gazze'de su-elektrik yok hani insan hakları?”
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı
Son dakika: Beşiktaş, Burak Yılmaz kararını açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı oğlunu bisiklet üzerinde öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA