Tartıştığı oğlunu öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda babaoğul arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Feci olay, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki bir evde önceki gece meydana geldi. Aralarında husumet olan baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında kavga çıktı. Öfkeli baba çıkan tartışmada oğlunu silah ile vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.