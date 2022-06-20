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Giriş Tarihi: 20.6.2022 02:57

Tartıştığı oğlunu tabancayla vurdu

DHA
Tartıştığı oğlunu tabancayla vurdu

Karaman'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesi devam ediyor

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanları içinde yere yığıldı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı oğlunu tabancayla vurdu
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