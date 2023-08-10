Tartıştığı şahıs ile yolda yürüyen şahısı silahla vuran zanlı tutuklandı

İKİ KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki olayda da kullanılan otomobilin plakası tespit edildi. Devam eden çalışmalarda araca bir cadde üzerinde durduran polis, "Tefecilik", "Yağma", "Kasten Yaralama" ve organize suçlardan çok sayıda kaydı olan Ekrem U.'yu (40) yakaladı. Olay esnasında aracı kullanan şahsın kendisi olduğunu itiraf eden Ekrem U.'nun yanındaki şahsın da emniyette "gasp" "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.Ş.K.'nın (17) olduğu öğrenildi.