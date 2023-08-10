Tartıştığı şahıs ile yolda yürüyen şahısı silahla vuran zanlı tutuklandı

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan İ.H.K. (17) cadde üzerinde beklemeye başladı. O esnada gencin yanına bir otomobil yanaştı. Aracın yanına yaklaşan İ.H.K., ile araçtaki şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında araçtaki zanlı İ.H. K. aracı takip etmeye başladı. Yaklaşık 20 metre sonra araçtan inen bir şahıs, İ.H.K.'yı silahla baldırından vurarak yaraladı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ise çalışma başlattı.
OLAYDAN BİR SAAT SONRA BAŞKA BİRİSİNİ BACAĞINDAN VURDU
Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra Nurtepe'de yürüyen Aydın K.'nin (43) arkasından bir şahıs koşarak yanına geldi. Ardından saldırgan tabancayla Aydın K.'yı 2 el ateş ederek bacağından silahla yaraladı. Saldırı anı kameralara yansırken, neye uğradığını şaşıran Aydın K. yere yığıldıktan sonra tekrardan ayağa kalktı. Saldırgan ise hızla geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Emniyette "yaralama" suçundan çok sayıda kaydı bulunan yaralı adam ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İKİ KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki olayda da kullanılan otomobilin plakası tespit edildi. Devam eden çalışmalarda araca bir cadde üzerinde durduran polis, "Tefecilik", "Yağma", "Kasten Yaralama" ve organize suçlardan çok sayıda kaydı olan Ekrem U.'yu (40) yakaladı. Olay esnasında aracı kullanan şahsın kendisi olduğunu itiraf eden Ekrem U.'nun yanındaki şahsın da emniyette "gasp" "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan M.Ş.K.'nın (17) olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN SİLAHI İLE BİRLİKTE YAKALANARAK TUTUKLANDI
Bunun üzerine çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, M.Ş.K.'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen M.Ş.K. çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobilin sürücüsü Ekrem U. ise işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.